陳庚金「撈混」說 府：不值得評論

針對國民黨中評會主席團主席陳庚金的「撈、混」說。總統府發言人黃重諺表示，年金制度改革的目標是確保每一位國民都能有擁有安心而有品質的退休生活，經濟安全無虞，也讓國家有限的資源能夠公平並且永續的照顧到每一個人，國人更高度期待年金改革的成功。

他指出，對於接下來年金改革方案的討論，政府各部門都會積極準備，務必讓社會各界對年金改革的目標、方向及影響有正確而清楚的了解，避免不實的傳言，造成不必要的爭議，影響年金改革的推動。而討論過程中，我們期待並且歡迎社會上每一種對於年金改革的意見、想法都能充分討論，完整溝通，讓制度的革新更加成功。

黃重諺表示，至於這樣的發言，並不值得評論。他也很訝異這是出自一位資深主管政府人事制度的前官員口中，相信也不會有人認同這代表絕大多數認真在工作崗位上的軍公教同仁。

(中時)