畫下寂寞車站 插畫家為小爸媽發聲
自2014年起，插畫家孫傳莉每年固定走訪乏人問津的「寂寞車站」進行創作，並將作品製成桌曆，為較少人關注的社福機構進行募款，今年她走訪屏東各站點，作品間刻意加入單親媽媽與孩子的背影及模樣，盼能喚起外界關注，為小爸媽們發聲。
孫傳莉表示，曾經一次花蓮的偏鄉旅行，讓她興起將僅區間車能到達的招呼站為主題，進行一系列創作，從3年前，每年走訪一個縣市，今年來到屏東，共畫了包括歸來、鎮安、崁頂等12個小站，以繪本模式為發想，裡頭主角都媽媽帶著孩子。
她說，寂寞車站其實跟小爸媽們一樣，都是較少被社會關注與接受的族群，這系列作品命名為「愛不寂寞」，同時記錄曾經接受勵馨基金會服務個案的真實心情故事。
經統計，勵馨基金會3年內服務屏縣150位未成年小爸媽，其中發現孩子留養率有超過9成，與外界不負責任的刻板印象相去甚遠。勵馨屏東分事務所主任蔡佩青表示，父母即使面對鄰里與親友的指點甚至鄙視，還是用心扮演角色，外界應給予多點正面力量。
曾因女兒未婚懷孕、差點造成家庭革命的方姐有感而發地說，心情確實歷經憤怒、不解，不過怎麼說都是自己骨肉，沒有理由一輩子忽視，近期願意接受，和孩子一起面對扶養小小孩，她站出來力挺，更呼籲外界少些異樣眼光，營造友善環境。
(中時)
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