旺旺中時主辦台中春季旅展開幕 竹市副市長當1日店長

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新竹市副長長沈慧虹（左3)帶隊參加旺旺中時媒體集團主辦的台中春季國際旅遊展。（圖／新竹市政府提供）

旺旺中時媒體集團主辦2017台中春季國際旅遊展今(17)日開幕舉辦4天，新竹市副市長沈慧虹代表市長林智堅帶隊行銷竹市在地美食與特色產業。

竹市政府今年邀集10大伴手禮、「竹好呷」、地方產業創新研發推動計畫 (SBIR)輔導業的業者與新竹市旅館商業同業公會等單位「組隊」參加2017台中春季國際旅遊展，並成立「新竹市主題館」共襄盛舉，沈慧虹今天更當起「1日店長」，在現場招呼民眾、推薦竹市在地美食。

「新竹市是美食綠洲！」沈慧虹說，尤其市區1平方公里範圍聚集29處古蹟景點，全國密度最高，還有眾多美食隱身巷弄，這次邀集各類業者參加旅展，就是希望全國民眾能認識新竹市美食和特色。

沈慧虹也歡迎大家來到竹市，一起騎上YouBike探索「巷弄內」的美食和景點，來趟「好吃又好玩」的微旅行，認識新竹市這座城市的幸福和美好。

竹市府這次邀集海瑞摃丸、圓點設計、竹塹林記美食、台丸、川璟企業社、新華米粉廠、正一玻璃、mandyhouse、Aposo艾波索幸福甜點、新福源花生醬2代店、南興食品等12家業者，要讓竹市觀光產業「整組」呈現在國人面前，以觀光結合地方特色產業，共同行銷，帶動地方整體觀光的經濟效益。

(工商)