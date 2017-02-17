辜嚴倬雲：婦聯會非附隨組織 府方回應

針對辜嚴倬雲提到婦聯會不屬國民黨附隨組織，總統府發言人黃重諺表示，不當黨產的處理，乃至於轉型正義的落實，是國家在民主鞏固、深化過程中最重要的基礎工程，更是國人高度期待。

他說，無論在制度上的改革、政策上錯誤的導正，把屬於人民的公義與資產還歸人民，這些都是國家轉型正義落實的目的，舉世皆然，並非針對一人一黨，也無關政治的傾軋。過程中也期待所有朋友ㄧ起來努力。

(中時)