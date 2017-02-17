台中春季旅展 魏明谷邀大家來彰化玩

我要評比

彰化縣政府進駐旅展現場，聯合旗下8家觀光工廠推出下殺5折的超值500元玩遍彰化的行程。（馮惠宜攝）

2017全台第一檔旅展：「2017台中春季國際旅遊大展」17日熱鬧開幕，中、彰、桃、竹、苗等各縣市首長熱情與會，彰化縣由縣長魏明谷領軍推銷鹿港古鎮、彰化美食，更推出500元遊彰化觀光工廠等活動。

彰化縣縣長魏明谷指出，彰化鹿港古鎮在中央支持下即將投入5年5億成為國際文化園區，另縣府也打造全台第一個平地溫泉，彰化小吃兼具南北適中、閔客融合等特色值得大家一起到彰化細細品味。

彰化主題館中，縣政府結合地區觀光工廠推出玩樂新彰化、超值500元玩遍彰化觀光工廠的活動，集結桂園自然生態農場、緞帶王觀光工廠，台灣玻璃館、台灣優格餅乾學院、魔菇部落生態休閒農場、樂活觀光襪場、福井食堂、MASK創意生活館、愛玩色創意館等8家，推出下殺5折的行程，500元可折抵DIY行程，相當超值。

(中時)