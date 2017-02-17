十三爺袁弘要當爸了？凸肚妻三字回應
曾在《步步驚心》飾演十三爺的袁弘，去年5月在德國古堡辦婚禮，甜娶張歆藝，還請來胡歌、彭于晏當伴郎，整場婚禮星光熠熠。近日袁弘帶老婆到NBA看球賽，然照片中的張歆藝穿著連身服，小腹微凸孕氣濃，引來網友關注是否有喜，對此，張歆藝方面回應：「沒有啊」。
袁弘、張歆藝這對歡喜冤家去年結婚後，仍頻在網上逗趣互動，昨(16日)袁弘分享兩人看球賽照片，打趣說：「曾經還在唸書時的屌絲夢就是帶著女神去看場NBA的球賽！現在球賽是看到了，就是沒想到女神是這麼個貨………」，大虧自己老婆笑翻網友，然而照片中張歆藝看來幸福肥不少，遭質疑是否懷孕。
而張歆藝今早發出APP合成照，感慨說：「如果將來有個呂鵝（女兒），怎麼也得是介個樣己（這個樣子）啊」，似乎間接認了兩人將當爸媽傳聞，對此，《新浪娛樂》求證張歆藝工作人員，對方稱：「沒有啊」，似乎只是剛過完新年佳節，還沒瘦回來罷了。
(中時電子報)
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