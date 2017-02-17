KTV鬥毆！2男被嗆「看三小」追出 反遭5煞打趴

礁溪某KTV昨凌晨發生兩派人馬因細故鬥毆，其中一方僅2人居劣勢慘遭5煞打趴，警方逮獲涉案的林姓男子等5人。（簡榮輝攝﹚

礁溪某KTV鬥毆案，警方逮獲涉案的林姓男子等5人，並起出犯案棍棒，上頭血跡斑斑。（簡榮輝攝﹚

礁溪某KTV鬥毆案，警方逮獲涉案的林姓男子等5人，並起出犯案棍棒，上頭血跡斑斑。（簡榮輝攝﹚

宜蘭2名男子昨(16日)凌晨在礁溪某KTV大廳與另派人馬起紛爭，因為嚥不下一句「看三小」，追出KTV繼續理論，反遭對方5人持棍棒圍毆痛打，至今仍重傷昏迷。警方根據監視器畫面，逮獲林姓男子等5名涉案人，並起出犯案棍棒，其中甚至有根棍棒被打斷，上頭血跡斑斑，足見下手之狠。警方今(17日)將5煞移送法辦

出事KTV就位處礁溪警分局旁，鄭姓男子、林姓少年與其他友人昨凌晨到此處聚會消費，4時許，鄭、林2人在KTV大廳與另派結束歡唱的林姓男子等人互看不順眼，某方怒嗆「看三小」，雙方你一言我一語，直接在大廳爭吵推擠，林男與同夥準備離去，鄭、林心有不甘，追出門外要繼續理論。

林姓男子與同夥再次被惹毛，從車上抄傢伙、以5打2的數量優勢，將鄭男、林姓少年痛毆打趴在地，隨即離開現場。此時，鄭、林的其他友人仍對外頭衝突渾然不知。警方獲報立即到場，趕緊將2人送醫，並透過監視器畫面，一眼就認出打人的林姓男子與其他4名同夥的身分，案發當晚即拘提到案。

涉嫌鬥毆的5人，有1人未成年。警方訊後，將林姓男子等4人依照《刑法》殺人未遂罪嫌，另名涉案青少年則依《少年事件處理法》移送少年法庭審理。

(中時)