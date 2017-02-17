KTV鬥毆！2男被嗆「看三小」追出 反遭5煞打趴
宜蘭2名男子昨(16日)凌晨在礁溪某KTV大廳與另派人馬起紛爭，因為嚥不下一句「看三小」，追出KTV繼續理論，反遭對方5人持棍棒圍毆痛打，至今仍重傷昏迷。警方根據監視器畫面，逮獲林姓男子等5名涉案人，並起出犯案棍棒，其中甚至有根棍棒被打斷，上頭血跡斑斑，足見下手之狠。警方今(17日)將5煞移送法辦
出事KTV就位處礁溪警分局旁，鄭姓男子、林姓少年與其他友人昨凌晨到此處聚會消費，4時許，鄭、林2人在KTV大廳與另派結束歡唱的林姓男子等人互看不順眼，某方怒嗆「看三小」，雙方你一言我一語，直接在大廳爭吵推擠，林男與同夥準備離去，鄭、林心有不甘，追出門外要繼續理論。
林姓男子與同夥再次被惹毛，從車上抄傢伙、以5打2的數量優勢，將鄭男、林姓少年痛毆打趴在地，隨即離開現場。此時，鄭、林的其他友人仍對外頭衝突渾然不知。警方獲報立即到場，趕緊將2人送醫，並透過監視器畫面，一眼就認出打人的林姓男子與其他4名同夥的身分，案發當晚即拘提到案。
涉嫌鬥毆的5人，有1人未成年。警方訊後，將林姓男子等4人依照《刑法》殺人未遂罪嫌，另名涉案青少年則依《少年事件處理法》移送少年法庭審理。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。