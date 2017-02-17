中彰投旅展設禮券健檢中心 為消費者權益把關
「2017台中春季國際旅遊大展」今天（17日）在台中朝馬工商展覽中心開展，展期自2月17至20日，台中市政府法制局推動「禮券健檢中心」，並首次與彰化縣政府及南投縣政府聯手在展場內設置健檢中心，每日上午10時至下午5時提供諮詢服務，假日無休辦理禮券健檢服務，有效確保消費者權益。
台中市政府法制局長陳朝建表示，考量中彰投是一個共同生活圈，為了周延保障消費者權益，中彰投政府推動跨域治理的機制，設立聯合禮券健檢中心，由三縣市觀光及衛生機關結合消保官等人力，替消費者權益把關。
「為禮券健檢主動出擊，很多民宿、飯店業者不只守法，還會為台中的旅展量身設計禮券！」市府主任消保官康馨壬指出，為鼓勵民眾參加禮券健檢活動，民眾若持旅展禮券至健檢中心參加活動，市府每日還會提供限量100份小禮物。
康馨壬表示，近年來國民旅遊風潮興起，每次舉辦旅展都吸引很多人潮，旅行社和航空業、飯店及民宿業也在旅展看到商機，呼籲業者維護信譽，銷售合法禮券，獲得好口碑，也為業者開發更多客源。
康馨壬提醒消費者，旅展禮券如果沒有履約保證，一旦業者停業，禮券就可能變成廢紙，消費者在旅展期間有任何疑問，可以在禮券健檢中心服務時間洽詢，專業消保官坐鎮協助禮券健檢。
法制局表示，台中市政府自2013年首創在旅展成立禮券健檢中心，有效揭發不法業者違規販售禮券，也同時達到教育消費者的效果，該建檢機制廣獲消費者及消費者保護團體好評，更讓展覽主辦機構將保護消費者的觀念內化為企業文化，創造旅展優良品質。
(中時)
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