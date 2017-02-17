林全專案報告 黃國昌：沒落實有什麼用

行政院長林全今專案報告遊覽車翻車事故。時代力量立委黃國昌表示，檢討報告都沒落實，難怪人民會憤怒，只有透過有效追蹤究責，才能避免每次說要做的事，最後都成為空包彈。

林全上午在立法院進行施政報告後，隨即專案報告國道5號遊覽車事故檢討及改進。他說，將痛定思痛，對於過去所有交通部主管有不周延的地方，「向國人表示誠摯地歉意」，並保證政府會在最快時間內落實相關改善方案。

黃國昌在社群網站臉書（Facebook）發文表示，多數人會質疑是報告完，沒有追蹤、落實，有什麼用？「出事、檢討、出事、檢討」但都沒有落實，幾乎成為公式，難怪人民憤怒。

他說，2012年發生新竹司馬庫斯13死10傷的悲劇後，前交通部長毛治國曾提出遊覽車事故防制對策，針對「落實遊覽車駕駛工時管理及合理化旅遊行程」，除要求行程規劃應符合法規外，更要由交通部觀光局及公路總局共同建構旅行業「合理行程管理資訊系統平台」，相互勾稽控管旅遊行程及遊覽車排程。

黃國昌說，問題是這個資訊平台建置好了嗎？如果好了，為何沒有發揮效果？如果沒有，理由何在？他不知道林全與交通部長賀陳旦是否知道2013年這份檢討報告的內容，但上述問題是必須追查，也要向社會說明。

時代力量立法院黨團總召徐永明則說，林全的報告過於簡略，且不夠全面，對於近日討論的「雙駕駛」和「全車繫安全帶」等議題一字未提；若政府單純認為補助遊覽車裝設GPS，就足夠落實安全管理，「這豈不是擺明要呼攏過去？」

徐永明表示，若政府不進一步要求業者揭露完整資訊給消費者，如遊覽車和駕駛資訊的強制揭露，以及建置消費者購買前的查詢平台，那要如何加速淘汰不肖業者？消費者的事前保障，重中之重，不可輕忽。1060217

(中央社)