防禽流感 中市籲民眾勿餵野鴿否則開罰

禽流感來襲，「中彰投苗區域治理」平台機制已啟動，各縣市同步防疫；台中市政府籲請民眾勿在市內有野鴿的公園餵食，否則將依自治條例開罰新台幣2000元到1萬元罰鍰。

台中市有7座有野鴿的公園，建設局今起將進行聯合稽查，並禁止民眾餵食，違者將依台中市公園及行道樹管理自治條例，予以2000元至1萬元的罰緩；同時也會加強巡察全市各公園綠地，如發現禽鳥異常死亡情形，即通報動保處送驗。

禽流感中央疫情應變中心宣布今天凌晨0時至24日凌晨零時，全國家禽禁止移動；今天中午12時至24日中午12時全國家禽宰場禁宰。

台中市政府今天召開「台中市高病原性家禽流行性感冒緊急應變小組會議」，由副市長林陵三主持，副市長張光瑤也與會討論。

動保處指出，已透過「中彰投苗區域治理」平台，聯絡彰投苗同步啟動防疫工作；全台中共有242場養禽場，已通知業者，強調違反者遭查獲一律銷毀。

警察局表示，今天0時至8時止，警察局共設置57處路檢點，動用966名警力進行禽類車輛路檢及巡邏。並加派人力至各大聯外橋樑及道路，24小時查察是否有業者違規載運家禽。

警察局指出，今天凌晨0時50分在大雅區盤查到大貨車載運活體有色雞約600隻；凌晨1時39分在豐原區三豐路攔查大貨車載運活體有色雞約400隻雞，根據調查，均屬南部運送上來的雞隻。

環保局也加強養禽場周邊的巡察，如發現棄置禽屍，將立即通報農政單位。

針對市場上販賣的禽肉，經發局已於15日以最速件函告台中市所有零售市場和列管攤區，加強查緝不明屠體或活體展售，而目前市場上既有禽肉預估19日售完，售完後，攤商將配合中央禁令休市至24日。1060217

(中央社)