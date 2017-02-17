北市家禽批發市場 發現禽流感案例

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台北市家禽批發市場發現疑似禽流感案例，通報行政院動植物防疫檢疫局並送驗，確認為禽流感H5核酸陽性，北市府要求市場消毒淨空，且同批凍存屠體今天全數銷毀，避免病毒擴散。

台北市家禽批發市場一批來自高雄市路竹區紅羽土雞2450隻15日凌晨屠宰時，發現發現1隻紅羽公雞出現眼周圍腫脹，腹部、雙腳腳脛、翅膀末端皮膚潮紅，並有內臟多發出血灶、白色糜爛及壞死區等症狀。

由於國內出現H5N6疫情，屠檢獸醫師即刻通報防檢局基隆分局及台北市動保處，由台北市動保處防疫人員採樣送檢。同時現場扣留35隻雞屠宰凍存，通知高雄市動物保護處回溯來源場進行後續追蹤調查，並加強台北市家禽批發市場噴霧消毒，另在休市後進行全場消毒等生物安全強化措施。

台北市產發局表示，這次異常雞隻比率約為2000分之一，為零星案例，仍被檢出，顯示屠宰檢查制度重要性，呼籲民眾除對家禽做好完全煮熟食用，購買時認明合格電宰標章，杜絕私宰，才能吃的安心。1060217

(中央社)