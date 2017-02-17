南韓海警今年首次開火驅離中國漁船

我要評比

南韓國民安全處木浦海洋警備安全署今天表示，16日晚在全羅南道海域，海警對非法捕撈的中國大陸漁船展開執法行動，並使用火力武器驅離70多艘漁船。

南韓聯合新聞通訊社報導，這是南韓海警今年首次使用武器驅離暴力抗法的中國大陸漁船。

據報導，16日晚9時5分許，在南韓西南部全羅南道木浦市可居島西南方向74公里處，海警對30多艘非法捕撈的中國漁船進行盤問搜查。

此時，多艘漁船妨礙韓海警執法。海警漁政船扣留1艘中國漁船後，附近的40多艘中國漁船聚集在一起並衝向海警巡邏艦，反抗激烈。

報導稱，南韓海警巡邏艦向中國漁船發出多次警告，晚上11時15分許，在可居島西南方向56公里處開槍示警，共發射900發子彈。海警使用武器後，中國漁船立刻離開現場。南韓向中國海警通知中國漁船暴力抗法並要求採取相應措施。1060217

(中央社)