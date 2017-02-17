台灣灣會燈組典藏申請 晚上是最後期限
台灣燈會在雲林進入尾聲，各界佳評與延長登期呼聲不斷，縣府今天表示，限於契約及管理人力，虎尾主燈區不可能延長，北港燈組典藏後，可望延展至媽祖聖誕日農曆3月23日。
縣府也指出，台灣燈會燈組開放典藏登記，期限到今天晚間10時為止，縣府會評估申請單位擺設規劃是否適合，最終目的都希望延伸燈會燦爛，散播台灣之光。
今年台灣燈會在雲林展期至19日晚間10時30分，首創新住民燈區、偶戲春秋、50公頃展場與3000盞燈組的歷年之最；虎尾主燈區民眾驚呼場地之大、處處驚艷，走進北港燈區，花燈與藝閣原鄉的在地之美，躍然眼前。
來自網路或民間許多聲音，希望燈會能延長，雲林縣政府新聞處長張凱傑直言「不可能」，交通部觀光局和雲林縣府都有標案契約規範，何況虎尾主燈區有私人土地，受借地期限約束，燈區管理人力也要考量。
對於官方發包、企業贊助和競賽作品的燈組，燈會後何去何從，張凱傑指出，縣府訂定花燈典藏利用辦法，開放申請可供典藏燈組，縣府會評估申請單位擺設規劃適合度最後定奪燈組去向。
張凱傑指出，開放申請典藏燈組期限，就在今天晚間10時截止，歡迎有意願者把握機會，到2017台灣燈會或雲林縣政府網站，下載相關表件，並在期限前寄到專案信箱。
張凱傑表示，將於18日下午2時，在虎尾主燈區指揮中心貴賓接待區簡報室，邀請申請單位參加燈組典藏會議，至今虎尾燈區超過6成燈組已見申請，來自台北市、新北市、南投、嘉義等地都有，歡迎踴躍認養。1060217
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。