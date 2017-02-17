台灣灣會燈組典藏申請 晚上是最後期限

我要評比

台灣燈會在雲林進入尾聲，各界佳評與延長登期呼聲不斷，縣府今天表示，限於契約及管理人力，虎尾主燈區不可能延長，北港燈組典藏後，可望延展至媽祖聖誕日農曆3月23日。

縣府也指出，台灣燈會燈組開放典藏登記，期限到今天晚間10時為止，縣府會評估申請單位擺設規劃是否適合，最終目的都希望延伸燈會燦爛，散播台灣之光。

今年台灣燈會在雲林展期至19日晚間10時30分，首創新住民燈區、偶戲春秋、50公頃展場與3000盞燈組的歷年之最；虎尾主燈區民眾驚呼場地之大、處處驚艷，走進北港燈區，花燈與藝閣原鄉的在地之美，躍然眼前。

來自網路或民間許多聲音，希望燈會能延長，雲林縣政府新聞處長張凱傑直言「不可能」，交通部觀光局和雲林縣府都有標案契約規範，何況虎尾主燈區有私人土地，受借地期限約束，燈區管理人力也要考量。

對於官方發包、企業贊助和競賽作品的燈組，燈會後何去何從，張凱傑指出，縣府訂定花燈典藏利用辦法，開放申請可供典藏燈組，縣府會評估申請單位擺設規劃適合度最後定奪燈組去向。

張凱傑指出，開放申請典藏燈組期限，就在今天晚間10時截止，歡迎有意願者把握機會，到2017台灣燈會或雲林縣政府網站，下載相關表件，並在期限前寄到專案信箱。

張凱傑表示，將於18日下午2時，在虎尾主燈區指揮中心貴賓接待區簡報室，邀請申請單位參加燈組典藏會議，至今虎尾燈區超過6成燈組已見申請，來自台北市、新北市、南投、嘉義等地都有，歡迎踴躍認養。1060217

(中央社)