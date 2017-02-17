韓大選民調：文在寅支持率持續領先

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南韓民意調查機構蓋洛普韓國（Gallup Korea）今天發布下屆大選民調結果顯示，南韓最大在野黨民主黨前黨魁文在寅繼續領先，同黨忠清南道知事安熙正的支持率首次突破20%。

南韓聯合新聞通訊社報導，蓋洛普韓國14至16日針對南韓全國1003名成年人進行問卷調查，獲得前述結論。

調查結果顯示，文在寅支持率達33%，較上1週上升4個百分點，繼續排名第1。安熙正支持率為22%，較上1週上升3個百分點，位居第2，較兩週前則飆升12個百分點，上升趨勢迅猛。

南韓代理總統黃教安（9%）、國民之黨前黨魁安哲秀（9%）、城南市長李在明（5%）、正黨劉承旻（2%）等位列其後。

在政黨支持率方面，民主黨的支持率為44%，較上1週上升4個百分點，創建黨以來最高紀錄。國民之黨為12%，自由韓國黨（前新世界黨）為11%，正黨為6%，正義黨為3%。1060217

(中央社)