台生觀察 香港大一就開始實習月薪可達20萬

在港台生分享學習經驗。（余祥攝）

越來越多台灣高中生赴國外念大學，在香港的台生觀察到，港生積極規劃人生，從大一就開始廣投履歷，爭取實習機會，比台灣學生更早接觸職場，若選在證券商實習，月薪可達約20萬元，此外，若實習期間表現好，還有機會拿到正式的工作機會，會計公司起薪約6萬元，但3年後可上看20萬元。

就讀香港中文大學主修環球經濟與金融的周世婷，北一女中畢業、學測滿級分75級分，她當時沒有申請台灣學校，因為她想到香港念商學相關的科系，且也認為當地的就業和實習機會都較多，她去年開始實習，目前已得到會計公司的正式工作機會，起薪約新台幣6萬元，但3年後可上看20萬元。

也北一女中畢業的張馥雅目前是中大計量金融學與風險管理科二年級，她分享說，剛到香港時受到的衝擊很大，一般台生上大學可能就是想要玩樂或是參加社團，但港生非常積極規劃人生，從大一開始，儘管自己專業度和經驗不足，還是廣投履歷，努力爭取實習的機會。

此外，張馥雅說，不懂廣東話的她，一開始也較難打入港生的圈子裡，不過，語言的障礙只要多多接觸、勇敢表達，不用3個月的時間就可以大致適應，所以要赴港唸書的台生不必太擔心。

中大計量金融學系張宸維說，他有很多讀台大財經系或經濟系的同學，大二、大三想先實習，但業界卻沒有提供這麼多實習機會，香港就不同，才大三的他已經做過3份實習工作，分別是商業銀行、券商和國際諮詢公司，香港的實習薪資待遇也很好，大三升大四暑假張宸維在國際券商環球市場部實習，實習月薪約台幣20萬元，「我還不是最高的，最高的是新台幣30萬。」

張宸維說，實習經驗讓他提前適應工作環境，未來更希望留港工作，除了薪水吸引人外，香港的金融業發展潛力大，如果做得好，會有很多機會跳槽。

工程學院計算機科學二年級學生周益宏當初想到中大讀書，是看中英文教學環境，以及很多實習機會。周益宏大一就開始實習，他說，一開始什麼都不懂，但實習期間，業界願意從最基礎的程式知識開始教他，讓他學到很多超出課外的知識。

(中時)