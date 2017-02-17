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何榮村走訪金門 客串「廚師」關懷新住民

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何榮村走訪金門，客串「廚師」關懷新住民
移民署長何榮村（左）走訪金門，探視來自泉州的新住民林萍。（李金生攝）
何榮村走訪金門，客串「廚師」關懷新住民
移民署長何榮村（左）贈送圍巾給林萍，肯定她悉心照料家庭。（李金生攝）
何榮村走訪金門，客串「廚師」關懷新住民
移民署長何榮村和立委楊鎮浯（左）訪視行動服務成果。（李金生攝）
何榮村走訪金門，客串「廚師」關懷新住民
移民署長何榮村頒發「定居證」給新住民黃敏玲。（李金生攝）
何榮村走訪金門，客串「廚師」關懷新住民
移民署在金門舉辦座談會，新住民踴躍參加。（李金生攝）
何榮村走訪金門，客串「廚師」關懷新住民
移民署長何榮村等人應邀出席新住民菜館開幕儀式。（李金生攝）
何榮村走訪金門，客串「廚師」關懷新住民
移民署長何榮村（右一）等人客串「一日廚師」，在新住民川菜館煎鍋貼分享美食。（李金生攝）
何榮村走訪金門，客串「廚師」關懷新住民
移民署長何榮村肯定新住民用一手好技藝回饋金門新故鄉。（李金生攝）

移民署長何榮村今（17）日訪視金門縣服務站與金城鎮公所共同推動的行動服務成果，並專程探視大陸配偶林萍、黃敏玲，肯定2人遭逢家變仍悉心照料家庭，同時也在來自四川的戴紅川菜館中客串「一日廚師」，開心與大家分享嗆辣重慶美食。

何榮村偕陸委會蔡志儒處長及海基會黃國瑞處長等人跨海走訪金門，他們在與新住民座談時一致強調，來自各地的新住民加入台灣大家庭，讓這塊土地呈現更多元的文化，而政府的相關政策都是循序漸進，絕對不會走回頭路，對新住民的關懷、服務始終如一，也不會因政治環境而有任何改變。

何榮村一行先赴金城雄獅堡，探視打掃南門海濱環境的林萍，故鄉在泉州的她於2003年嫁到金門，原期盼有個美好歸宿，不料另一半在2007年病逝，獨力撐起家中生計和撫養年僅3歲的兒子董明晉，晚上和假日還到餐廳打工貼補家用。

何榮村聽說她的兒子在校品學兼優，還榮獲去年的總統教育獎，平常對學習才藝很有興趣，但無力負擔學費和器材費用，當場指示所屬透過新住民發展基金的築夢計畫，給予適當的支持和關懷。

另外，新住民黃敏玲的先生在去年12月外出時，不幸發生車禍離世，讓她在舉目無親的狀況下，只能與11歲的女兒相依為命。何榮村和立委楊鎮浯等人也一起頒發定居證，讓她順利登記戶籍和換領身分證，可以安心在這裡工作和生活。

何榮村一行還專程走訪來自大陸四川，目前利用上后垵一處閒置營區開起重慶菜館的戴紅，與副縣長吳成典、縣議長洪麗萍等人一起穿起大圍裙，並戴上手套煎起口味特別的鍋貼，彷彿「一家人」和樂融融。

戴紅表示，小時候家裡開小吃店，放學回家就幫媽媽的忙，耳濡目染打下烹調川菜根基，嫁到金門後為了生活，就賣起再熟悉不過的家鄉菜，而川菜的麻辣靈魂在香料，她都是從大陸選購天然材料，包括乾鍋肥腸、麻辣燙等特別料理和鍋貼，相當受到本地顧客的歡迎。

何榮村品嘗後開心表示，新住民伙伴在金門能自立，實現自我價值之外，也用一手好技藝回饋新故鄉，努力打拼的精神十分值得肯定。

(中時)

關鍵字：新住民金門一日廚師何榮村戴紅川菜館
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