揚言「要死一起死」 友力司機怒佔車道

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司機代表揚言「大家要死一起死」，動員遊覽車封路。（陳祐誠攝）

遊覽車佔領車道。（趙雙傑攝）

車輛佔領車道抗議。（趙雙傑攝）

友力通運公司遭交通部撤銷營業執照，123輛遊覽車面臨吊銷牌照，且下令車輛禁動，司機及靠行車主面臨生計困難，20多名司機今日下午前往交通部與官員溝通，會議不歡而散，司機代表揚言「大家要死一起死」，動員遊覽車封路。目前交通部旁杭州南路有遊覽車聚集並排，用車輛佔領車道，警方正逐一勸離。

(中時)