中壢懷寧醫院涉雇用無照醫師遭搜索

以慢性病診療及照護老人家為專長的中壢懷寧醫院，62歲吳姓院長涉嫌以每月6萬元，僱用沒有醫師執照的47歲蔡姓男子和58歲許姓男子，幫病人注射靜脈導管手術、開立處方箋等從事醫療行為，桃園地檢署檢察官廖榮寬17日指揮桃園刑警大隊和桃園市衛生局等單位前往3人的住辦搜索，帶回刑大偵訊調查中。

中壢懷寧醫院從懷寧內科診所及洗腎中心起家，隨著人口老化，投入經營護理之家照顧老人家，耗資12億元、籌備4年興建懷寧醫院，定位在「長期照護、老人醫院」，1至7樓做為醫院急重症醫療使用、8至9樓做為長期照護的懷寧醫院附設護理之家，設有家醫科、內科、外科、骨科、復健科、感染科等照護老人家所需要的科別，2014年3月選在院長母親88歲生日當天落成啟用。

(中時)