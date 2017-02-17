中壢懷寧醫院涉雇用無照醫師遭搜索
以慢性病診療及照護老人家為專長的中壢懷寧醫院，62歲吳姓院長涉嫌以每月6萬元，僱用沒有醫師執照的47歲蔡姓男子和58歲許姓男子，幫病人注射靜脈導管手術、開立處方箋等從事醫療行為，桃園地檢署檢察官廖榮寬17日指揮桃園刑警大隊和桃園市衛生局等單位前往3人的住辦搜索，帶回刑大偵訊調查中。
中壢懷寧醫院從懷寧內科診所及洗腎中心起家，隨著人口老化，投入經營護理之家照顧老人家，耗資12億元、籌備4年興建懷寧醫院，定位在「長期照護、老人醫院」，1至7樓做為醫院急重症醫療使用、8至9樓做為長期照護的懷寧醫院附設護理之家，設有家醫科、內科、外科、骨科、復健科、感染科等照護老人家所需要的科別，2014年3月選在院長母親88歲生日當天落成啟用。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。