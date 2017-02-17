旺旺中時媒體集團主辦台中春季國際旅遊展今開幕 苗栗縣長徐耀昌親自帶隊參展

苗栗縣長徐耀昌(左三)親自帶隊參加旺旺中時媒體集團主辦台中春季國際旅遊展。圖／苗栗縣政府提供

旺旺中時媒體集團主辦台中春季國際旅遊展今(17)日起登場4天，苗栗縣長徐耀昌親自帶隊參展，更上陣行銷苗栗縣的休閒農業觀光及伴手禮，歡迎全國遊客到苗栗縣體驗農業旅遊樂趣。

苗栗縣政府表示，台中春季國際旅遊大展17日至20日在台中市朝馬展覽館舉辦，是全台觀光旅遊業爭取商機的盛會，為了讓更多民眾了解苗栗縣休閒農業與產業發展成果，縣府以10大休閒農業區結合糕餅等產業參展，共有18家業者設置30個攤位。

徐耀昌在今天開幕儀式親自上陣為苗縣10大休閒農業區與伴手禮業者造勢宣傳，大力行銷苗栗的休閒農業觀光產業，同時在苗栗展館有休閒農業區農特產品、伴手禮試吃，當天消費滿1,000元更有限量包包有獎的紅包。

徐耀昌表示，這次參展的10大休閒農業區不但都是好山好水的景點，展售的農特產品、糕餅也都是苗栗縣在地食材製作，讓民眾吃的安心、買的開心，讓民眾更了解苗縣休閒農業的特色，以打造苗縣觀光農業品牌。

徐耀昌除至各攤位打氣加油，更強調縣狹三義、南庄已取得國際慢城認證，三義舊山線並將打造全國第一個鐵道自行車觀光據點，泰安溫泉區也將引進5星級溫泉飯店，苗縣將成為國際觀光新亮點，歡迎全國遊客到苗栗旅遊，帶動苗栗產業升級。

這次參展的10大休閒農業區包括三灣梨鄉、南江、湖東、黃金小鎮、馬那邦、福興南和、雙潭、薑麻園、舊山線、壢西坪等休閒農業區。

(工商)