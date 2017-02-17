婦聯會捐出逾7成資產 160億給政府做長照

中華民國婦女聯合會總部「美齡樓」。（圖／中央社）

婦聯會今發表聲明，決定將從總資產新台幣約381億元中，提取大多數捐作公益用途。其中新台幣160億元給政府負責長照業務的主管機關專款專用；新台幣60億元給各社福機構；另捐出新台幣60億元給財團法人振興醫院，以設立該醫院之長照中心，詳細執行計畫將再與政府機關聯繫後公布之。

婦聯會表示，「匹夫無罪，懷璧其罪」，數十年的努力，勤懇的積累，如今已成部份人士的眼中釘。從過去到現在，所有的資源都是用在社會公益上，各項事工經得起社會檢驗。為減少紛爭，促成社會祥和，歷經過去一段時間負責人員的反覆討論，認為「完全由本會自己推動社會公益，與提撥資產給社會上具公信力的單位推動長照服務及慈善公益，並無差別」，因此作成以上決定。

婦聯會透過聲明強調，1949年政府遷台，時局緊張，保住國家最後民主復興基地端賴三軍官兵奮戰抗敵。然而，當時環境極為困難，官兵及眷屬生活困苦，輒有寄居寺廟、學校、祠堂之情事，聞之令人不忍，更難期官兵能全心全力於前線作戰。

故總統蔣介石夫人宋美齡1950年號召成立中華婦女反共抗俄聯合會，擔任主任委員，發起全國勞軍並興建眷舍，一時工商界及國際友人紛紛捐款。因興建眷舍需款龐大，遂由台北市進出口商業同業公會率先於1957年，以會員代表大會決議，捐款支援婦聯會。

之後各地進出口商業同業公會陸續響應，其作法均各地進出口商業同業公會之會員大會每年決議捐款、數額不等，且在國防部指導監督下，由婦聯會和軍人之友社各自運用捐款執行之，並每年結算，以為各公會次年捐款之考量；隨時局演變，國家漸趨安定，此等捐款比率逐次降低，至1989年7月即全部停止辦理。

隨著國家情勢的變化，中華婦女反共抗俄聯合會先於1964年改名為中華婦女反共聯合會，1990年更依人民團體法申請設立政治團體，更名為中華民國婦女聯合會；而現任主任委員辜嚴倬雲，即是於1990年12月間，接任總幹事，並於2003年接任主任委員迄今，主要工作方向，亦由勞軍逐漸轉為社會公益。

婦聯會說，近來遭受到前所未有攻訐，指稱擁有900餘億元的勞軍捐，並指為國民黨附隨組織，顯欲藉此不實污蔑，一舉瓦解婦聯會。然而，如前所述，各進出口商業同業公會的勞軍捐款係每年決議、年年結算，且停辦至今已逾27年，中華民國婦女聯合會成立後從未收受該等捐款，內政部一再要求本會說明所謂「勞軍捐」，實在強人所難。

(中時電子報)