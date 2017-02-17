吊銷友力車輛牌照 林全：會做一些思考

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行政院長林全今天在立法院答復立委施政總質詢擔憂友力140個駕駛變成無業遊民、喝西北風時說，已找交通部長賀陳旦就法律允許的範圍內，做一些思考。

賀陳旦說，目前了解客運業缺駕駛，因此要來進行媒合，希望暫時善用這些司機在駕駛上的技能，輔導轉往客運業，未來怎麼讓車輛解禁，還會來幫忙。

蝶戀花旅行社所屬遊覽車日前在國道發生嚴重翻車事件，造成33死11傷。

立法院今天開議，行政院長林全率領部會官員進行施政報告並備質詢。

國民黨立法院黨團總召廖國棟下午施政總質詢時，問到有關遊覽車車體結構問題，賀陳旦表示，國內相關車體安全2006年後有更升級版的要求，針對過去較舊的車子，先進行盤查，有必要再分批召回加強檢驗。

他說，這次不是簡單的小翻滾，而是高速之下衝出去，不是車子結構本身強不強，而是衝擊太大。

賀陳旦說，現在的遊覽車車體，從安全檢驗與相關廠商專業檢驗角度來看，不見得那麼不安全。

廖國棟也問到，全案讓友力140個駕駛變成無業遊民、喝西北風，林全說，已找賀陳旦就法律允許的範圍內，做一些思考。

對於司機過勞問題，賀陳旦說，已與勞動部共同勾稽相關工時，路邊共同攔檢，了解司機工時問題。

他說，台灣對於工時的法律規定，並沒有比其他先進國家來得縱容過勞，而是管理上的問題，未來要加強管理。1060217

(中央社)