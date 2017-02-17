苗栗好山好水　 徐耀昌旅遊展推銷觀光農特產

苗栗縣長徐耀昌（中）在國際旅遊大展促銷苗栗觀光旅遊及農特產品。（陳淑芬攝）

苗栗主題館以30個攤位參展，展現豐沛的觀光旅遊資源及農特產品。（陳淑芬攝）

台中春季國際旅遊大展17日登場，苗栗縣長徐耀昌到場大力促銷苗栗觀光旅遊及農特產品，徐耀昌表示，縣府輔導10家休閒農業區，推動有機無毒農特產，客家在地美食更具特色，歡迎民眾來體驗苗栗的好山好水及健康美食。

台中春季國際旅遊大展17日至20日在中市的中時國際會展中心盛大開展，徐耀昌率領縣府團隊到場肯定舉辦單位推動觀光旅遊的用心，苗栗主題館以30個攤位參展，展現豐沛的觀光旅遊資源及農特產品。

徐耀昌說，苗栗縣府輔導10家特色休閒農業區，大力提升推動休閒觀光旅遊，發展有機無毒農特產品，只要參加無毒有機行列都達農藥零檢出的標準，不但在地客家美食獨具特色，福菜、柑橘及百香果蔬果等都是美味健康農產品。

徐耀昌也大力推薦南庄咖啡及東方美人茶葉，都是健康高品質的農特產品，歡迎民眾到苗栗體驗好山好水及美味在地美食。

位於三義的雙潭休閒農業區，以種植桃及李為主要農作，在130縣道沿線聚集多家特色的民宿、餐廳及藝文館；黃金小鎮休閒農場位於公館鄉，芋頭、芥菜、紅棗都是重要農產，而且是全台唯一紅棗專業生產區。

台鐵縱貫鐵路的舊山線從三義經勝興、泰安、后里到豐原，苗栗縣舊山線休閒農業區菁華在勝興村及龍騰村一帶，客家美食餐廳、木雕及農產都極具特色，4月至5月的桐花季更是熱門景點。

此外，苗栗縣的泰安溫泉今年獲得全台溫泉票選中獲得遊客心中首選，相當令人矚目，泰安溫泉水質為鹼性碳酸泉，常年水溫47度，無色無臭，沐浴後肌膚潤滑舒爽，又稱為美人湯。

(中時)