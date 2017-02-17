不爽男友遭開單 女子臉書社團嗆警遭判拘役
謝男載著鄭姓女友騎車行經土城區裕民路時，因機車變更方向燈、剎車燈顏色等情遭楊姓員警開單告發，鄭女不滿在「我是土城人」臉書社團上PO文嗆聲：「土城的朋友注意一下這個警察會隨便開單，沒違規也要開罰單，小心這個警察，大家以後騎車要注意，沒事情找事情做的北ㄑ警察，活該你們會被砍啦! 」，由於指稱員警「會被砍」，遭警方依恐嚇、侮辱公務員等罪嫌送辦。
檢方偵辦時發現，鄭女雖然嗆聲員警「會被砍啦！」但刊登之照片及留言內容，並未具體指明將於何時、何地、以如何不法之方式加害楊姓員警生命、身體、自由、名譽及財產，亦無任何不利結果之惡害通知，檢方以難認鄭女有恐嚇危害安全犯行，偵查終結後僅依侮辱公務員罪嫌起訴。
法院審理認為，鄭女僅因男友涉交通違規遭員警攔查開單而心有不滿，竟在臉書社團上PO文對警員依法執行職務恣意侮辱，公然挑戰公權力，依侮辱公務員執行之職務罪判拘役20日，得易科2萬元罰金。
(中時)
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