歌林新產品發表 高CP值吸睛

憶聲電子旗下歌林品牌今（17）日於TICC台北國際會議中心舉辦2017新品發表會暨經銷商大會，首創家電時尚派對，透過T型Runway舞台設計，搭配燈光、音樂以及S.G走秀，搭配臉書進行經銷商大會線上直播，並邀請網紅珍奶姊妹花進行表演，現場精彩又熱鬧。同時，歌林品牌2017年最新商品於經銷商大會現場全面曝光，本次商品研發主軸以CP值展開，外型與功能更時尚進化，為台灣家電業開啟新的一頁。

憶聲電子總經理張鏡湖表示：歌林品牌一直與消費者同在，重視消費者意見的蒐集，

致力於讓家電貼近民眾需求、親近生活。張鏡湖進一步說明，考量近年來台灣景氣不佳， 2017年歌林全新商品透過「加值不加價｣的經營策略進行規劃，包括了領先業界的CSPF一級冷氣、4K2K高畫質電視、全新冰洗商品、移動式空調和各式小家電…等新品，陣容堅強、一應俱全，預計將加速擴大歌林商品的市占率。

張鏡湖指出，歌林與消費者同在，消費者也與歌林同在。2016年感謝消費者的支持與愛護，歌林品牌業績表現較2015年同期成長20%，等於 2016年將近每5個台灣人就有一位擁有歌林商品，這是重返市場5年來最好的成績。

同時，張鏡湖也強調現在是一個網路數位、話題行銷與消費者當道的時代，對此，歌林品牌領先業界提早因應，已做好萬全準備。像是今年的發表會打造成家電party，並透過臉書線上直播，讓更多網友參與盛事了解歌林2017年明星商品，活動中更邀請珍奶姊妹花進行表演，介紹移動式空調新機型KD-301M05，主打銀離子抑菌、四機一體功能，持續創造人氣話題。

2017歌林經銷商大會主打CP值概念，如高能效CSPF一級冷氣，環保節能；全新智能化WI-FI冷氣，符合數位趨勢；液晶顯示器新增4K2K機種，畫質更細膩，並推出曲面面板新機型，貼近人體眼球弧度，讓畫面更立體真實；移動式空調增加4款機型，外型更具特色，讓消費者選擇更多元；國產品牌中首見變頻一級對開冰箱及高質感冰櫃新品現身，讓人驚艷；全新「大小洗洗衣機」，讓大小衣物可分類洗滌，生活更加潔淨；全新除濕機以「小體積大除濕」為訴求，快速節能、舒適有感；小家電方面推出IH變頻電子鍋、蒸氣烤箱、掃地機器人、快煮壺等….各項新品，外型繽紛亮麗、功能更整合升級。

歌林經銷商大會現場，數百位來自台灣各地的經銷商、媒體朋友、部落客、網友及各界貴賓齊聚一堂，對於歌林品牌的求新求變讚譽有加，現場熱鬧非凡。透過歌林2017新品發表會暨經銷商大會，可預見歌林下一個光輝的5年。

(工商)