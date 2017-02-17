南瑤宮笨港進香掀復科潮 隨香送好禮

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彰化南瑤宮爭取列入國家無形文化資產，彰化市公所特別規劃「隨香送好禮」專案，一起見證歷史的風華。（吳敏菁攝）

南瑤宮笨港進香掀復科潮，推出復古進香旗、隨香燈。（吳敏菁攝）

彰化南瑤宮爭取列入國家無形文化資產，彰化市公所特別規劃「隨香送好禮」專案，一起見證歷史的風華。（吳敏菁攝）

彰化南瑤宮爭取列入國家無形文化資產，百年古香路也吸引成千上萬信眾批星載月、涉水潦溪，走進傳統信仰之美，今年丁酉年徒步笨港進香，預定3月12日上午起駕，彰化市公所特別規劃「隨香送好禮」專案，一起見證歷史的風華。

彰化市長、南瑤宮管理人邱建富指出，南瑤宮笨港進香自2014年起恢復全程徒步，7天6程依循古香路，從彰化、雲林到嘉義，經過25個鄉鎮市、近300公里，沿途受友好宮廟及信眾熱情接待，進入鄉間村落「迺庄」，虔誠居民除設案膜拜，還準備點心茶水，洋溢濃厚人情味。

南瑤宮笨港進香歷史流長，見證時代變遷、牽繫土地人民情感，爭取列為國家無形文化資產，參加進香活動人數越來越多，市公所特別推出「隨香送好禮」專案，邀請更多人共襄盛舉、凡添油香500元即贈送精美的束口背袋、隨香旗、平安符及帽子、毛巾等，3餐隨進香隊伍，交通、住宿自理。報名請洽南瑤宮。

邱建富說，去年南瑤宮辦理笨港進香老照片展覽，引起復古潮流，相關文創商品大受歡迎；南瑤宮委請專業廠商，復刻早期參與進香必備的進香旗、隨香燈，復古的款式、尺寸、顏色，限量發售。

(中時)