世大運半馬衝刺團體賽 許績勝：奪牌率高

台北世大運中華隊田徑教練許績勝17日出席Asics亞瑟士台北旗艦店開幕。(林宋以情攝)

我國男子馬拉松紀錄保持人，目前任台北世大運中華田徑隊教練許績勝，17日出席Asics亞瑟士台北旗艦店開幕。談到今年台北世大運，許績勝認為地主選手除了積極爭取個人半馬資格外，若能報名團體賽奪牌機會相對提高。

目前我國達大專體總世大運門檻的選手男女各一名，分別是女將曹純玉和國體大男子中長距離好手周庭印，兩人都在月初日本香川丸龜半程馬拉松達標，尤其曹純玉是第2度達標。FISU(國際大學運動總會)為推廣半馬、競走，已連續4屆新增團體賽部分，許績勝認為地主選手可把握這次機會。

台北世大運中華隊田徑教練許績勝(中)、富邦悍將捕手林琨笙(右)，「神奇老爸」羅興樑(右)17日出席Asics亞瑟士台北旗艦店開幕。(林宋以情攝)

許績勝表示，我國半馬個人賽拚奪牌的確有段差距，若組團體賽相對有機會，「主要是要看其他國家組隊意願，但大多意願不高，地主就有機會。」

半馬團賽可以3至5人組隊參賽，取完賽成績前3名加總決定最終名次，若未達3人達FISU標準仍可派3人出賽，但若要派4至5人則需都達FISU門檻。

不過許績勝強調，無論團賽與否，現階段最重要仍是提升選手個人成績，我國世大運和明年亞運田徑培訓隊，預計2月19日至3月10日，赴日本鹿耳島鹿屋體育大學進行為期20天的移地訓練，盼能在5月15日成績截止前做最後衝刺，爭取世大運參賽資格。

(中時電子報)