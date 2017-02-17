籌建癌症醫療大樓，東基：與和信接軌

東基醫療財團法人執行長呂信雄表示，癌症醫療大樓將與舊大樓連接，預計年中動工。（黃力勉攝）

台東基督教醫院展開籌建「癌症醫療大樓」計畫，預計今年中將開始興建，由於台東馬偕醫院在1月初也宣布要興建癌症醫療大樓，對此東基醫療財團法人執行長呂信雄表示，有競爭才有進步，2醫院都為癌症治療投注心力，是台東民眾之福。

呂信雄表示，雖然台東的癌症發生率不是全國最高，但標準化死亡率卻是全國第一，高於全國平均值甚多，顯見台東的癌症醫療嚴重不足，所以東基在獲得董事會的同意下，才決定要籌建癌症醫療大樓。

呂信雄說，東基與和信治癌中心醫院在5年前展開合作，還有血液腫瘤內科醫師劉漢鼎加入團隊，台東的癌症病患在劉漢鼎診療後，需要進一步治療就轉介到和信醫院，但台東需要有相對應的設備，尤其是術後電療的直線加速器。

東基的癌症醫療大樓規畫腫瘤放射室、化療調劑室、健檢中心及心導管室、復健室等，是一棟地下1樓、地上5樓的建築，並引進最新的2400mu的真光刀，所需經費約4億元，預計大樓將興建於東基旁、浙江路與開封街口。

呂信雄表示，台東馬偕醫院有一台直線加速器，但在設備更新期間有長達半年的空窗期，台東許多患者為了癌症術後照顧，甚至需要在外地租房子才能完成1個多月的療程，東基看到患者需求才會向衛服部提出嚴正醫療大樓的興建計畫，獲得同意才開始執行。

(中時)