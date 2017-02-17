經營網路簽賭 阿婆使用LINE

嘉義市一名七旬婦人經營網路簽賭，使用LINE來簽注，在警方破獲後，獨居的她向警方表示，「老伴走了，我只能自力更生。」

警方表示，蘇婦在租屋處經營網路簽賭，警方前往查緝，發現她使用時下最流行的網路通訊軟體LINE，她先以手機接收賭客簽注單後，再轉發給上游組頭。

蘇婦表示，她居住的房子是承租的，自從丈夫過世後，生活經常入不敷出，於是在去年12月開始經營網路簽賭，並學習年輕人使用LINE，供下游賭客簽賭香港六合彩及台彩539。

雖然警方對於蘇婦的處境寄予同情，但因簽賭容易衍生社會問題，輕則失財，重則家破人亡，警方偵訊後，將她移送法辦。1060217

(中央社)