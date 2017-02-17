香港中大來台招生 學測頂標才有機會
香港中文大學近日來台招生，開出學測頂標以上的高要求，仍吸引近300人報名。
香港中文大學是最早來台招生的港校，今、明兩天30多名教職員大舉來台，直接在台北舉辦說明會和面談。
港中大協理副校長王淑英表示，台灣學生可用學測成績申請，她坦言，頂標是一個門檻，但希望吸引到接近滿級分（75級分）的頂尖學生。為此，港中大提供許多獎學金機會，其中最優的全額獎學金，包括學費、住宿費、生活費等，4年約新台幣300萬元。
港中大今年預計招收台生50到60人，按照往年狀況，約3成的台生可獲得金額不等的補助，去年有1名74級分學生獲得全額獎學金。
王淑英表示，人數沒有特別限制，「台灣學測118人滿級分，如果都願意來港中大，都可以給全額獎學金。」
王淑英表示，明天在台北的是「會見」不是「面試」，是透過一個正式場合，讓各學院和台灣學生互相介紹一下，看看適合往那個領域發展。社會科學院副院長蘇鑰機說，每個學院喜歡的學生不一樣，像他們就喜歡主動、積極、關心公共議題、有個人獨特見解的青年。
王淑英表示，港中大今年推出3個新課程，包括工商管理學士及法律博士雙學位、金融科技、全球傳播學位學程。其中商學領域向來是港校強項，畢業後起薪新台幣6萬5000元以上，如果進到跨國企業，月薪甚至可達新台幣32萬元。1060217
(中央社)
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