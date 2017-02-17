家禽禁宰7天 首日高市即查獲私宰場
因應禽流感疫情，家禽禁宰禁運7天，高市農業局最近密集前往列管地點加強查緝私宰，17日清晨，查緝小組在大寮區1處鐵皮屋，查獲違法屠宰家禽案件，將依畜牧法裁罰。
高市違法屠宰聯合查緝小組成員包括農業局、衛生局、環保局、經發局、警察局、動保處等，17日清晨會同農委會防疫檢疫局前往大寮，在1處鐵皮屋內，查獲簡陋屠宰設備，裡頭髒亂不堪，當場查獲20隻雞隻屠體，依法全部沒入，並送化製場銷毀。
高雄市政府農業局表示，為防範禽流感，依據行政院農業委員會106年2月16日公告，自2月17日起連續7天，除白肉雞、洗選蛋之外，全國家禽禁止移動，家禽屠宰場休宰，農業局將持續加強查緝私宰，一旦查獲，可依「畜牧法」最高處10萬元罰鍰，再犯者更可處1年以下有期徒刑，或併科10萬元罰金。
農業局呼籲，業者切莫以身試法私宰家禽，並提醒消費者不要購買來路不明的肉品，務必認明「防檢局屠宰衛生合格」標誌，即可以安心採購食用。
(中時)
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