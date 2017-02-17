貴又待改良 T-50戰機2018服役 俄不急著大買
俄羅斯的蘇愷T-50（T-50 PAK-FA）2018年可能服役，但克宮並不特別急著大批採購這款昂貴的第5代隱形戰機。目前T-50的引擎是由土星AL-41F1加力式渦扇發動機所驅動，但俄方仍在繼續研發新引擎。
「我們不急，」（Yuri Borisov）告訴俄羅斯國防部副部長波瑞索夫（Yuri Borisov）告訴塔斯社，「這很可能已成為下一個，如2018-2025年的國家軍備計畫。」
由於克宮不急著大批採購，俄羅斯軍方也就好整以暇，以確保T-50經過嚴密測試，盡量發現一切缺點，還有一切功能都運作正常。
為了讓T-50發揮最佳戰力，俄方仍在為它研發下一代izdeliye 30（izdeliye 129）引擎。《國家利益》（The National Interest）網指出，雖然相關細節不多，但目前的資料顯示，新引擎能提供24,054磅（約1.1萬公斤）的乾推力，以及39,566磅（約1.8萬公斤）的後燃推力。
俄羅斯國營戰鬥機引擎製造商「聯合發動機製造集團」（United Engine Corporation）的一位發言人告訴塔斯社，裝有新引擎的T-50戰機預料會在2017年第4季首度試飛。
而T-50安裝新引擎後，運動性能應該與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的F-22「猛禽」（F-22 Raptor）戰機相匹敵。在沒有後燃器的狀況下，飛行速度能超過1.5馬赫，最高速度超過2.0馬赫，而飛行高度約達60,000英呎（約18,300米）。
整體說來，儘管俄羅斯沒那麼注重隱形，而較側重操縱性能與原始運動性能，但新戰機的航空電子設備卻一應俱全。
(中時電子報)
關鍵字：俄羅斯、隱形戰機、第五代、T-50 PAK-FA、引擎
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