義核廢拋台海？原能會：無法判斷真假

對於日前義大利國會於106年2月8日解密義大利軍情局資料中，疑有義大利貿易商非法協助北韓政府處理20萬桶放射性核廢料，傾倒於台灣海域一事，原能會已於今（17）日完成「外傳核廢料傾倒台灣海域案初步查證報告」。原能會表示，初步查證結果，外傳「核廢料傾倒台灣海域」，應屬未經確認之情事，就目前的事證，仍無法判斷相關真假，有必要作更進一步及深入的查證，並推動執行台灣海域擴大輻射監測研究計畫，以確保台灣海域環境品質及國人健康安全。

根據原能會專案小組初步查證結果，有關外電報導「核廢料傾倒台灣海域」乙節，應屬未經確認之情事，另本案有可能是義大利軍情局錯置當年台電規劃運送20萬桶核廢料到北韓之事。就目前的事證，仍無法判斷相關真假。故有必要作更進一步及深入的查證。

專案小組初步查證報告顯示，歷年針對基隆及高雄西子灣海水之放射性監測，結果均為正常；對於沿海產地及消費巿場抽樣之貝類、魚類、蝦及海藻，進行放射性檢測分析結果，均符合法規規定，惟目前尚缺乏台灣海域的放射性檢測資料可供查證；台灣核電廠周遭海域生態輻射監測結果，南北部海域海水樣皆未測得人工放射性核種，而海魚樣僅測得微量銫-137，最大活度2.6貝克/公斤，並遠低於調查基準74貝克/公斤，均無特殊異常情形或趨勢，亦可供本案研析台灣海域環境輻射狀況之參考。

依據國際原子能總署的技術報告，曾於北太平洋海拋處置放射性廢棄物的國家有日本、韓國、美國、前蘇聯及俄羅斯，但海拋地點不包括台灣附近海域，我國從未執行核廢料海拋作業。

依據國際原子能總署海洋資訊系統之現有資料，本次查證範圍內，水樣銫-137含量的歷史變動趨勢並無異常，且數值均相當低，與鄰近海域的量測數值並無明顯差異，顯示台灣海域範圍並無異常。

原能會已於106年2月16日，邀集外交部、科技部、交通部、經濟部、衛生福利部、行政院環境保護署、行政院海岸巡防署、行政院農業委員會、行政院農業委員會漁業署、行政院農業委員會水產試驗所等政府單位及公民團體，舉行「外傳核廢料傾倒台灣海域案」跨部會調查專案小組會議，會中決議在本案真實性尚未完全定論之前，最直接有效的調查作法為執行海洋監測，原能會將洽商相關部會協助推動「台灣海域輻射監測調查計畫」，掌握臺灣海域的輻射狀況，以保障生態品質及國人健康安全。

(中時電子報)