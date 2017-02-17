傳AIT駐陸戰隊 陸盼美恪守一中

前AIT處長楊甦棣日前說，美方將派陸戰隊駐守AIT台北新址。中國大陸外交部發言人耿爽今天表示，陸方反對美台進行官方接觸，希望美方恪守「一中」政策，妥善處理「有關的涉台問題」。

中國大陸中央電視台報導，耿爽下午在中國大陸外交部例行記者會回應相關提問，作上述表示。

耿爽說，「中方一貫反對美台開展任何形式的官方接觸往來和軍事上的聯繫。我們希望美方能夠恪守『一個中國』政策和中美三個聯合公報的原則，能夠慎重妥善地處理有關的涉台問題。」

美國在台協會（AIT）前台北辦事處長楊甦棣美東時間15日在華府一場研討會上說，AIT台北新址今年在內湖落成啟用後，美方將派陸戰隊駐守負責安全維護，這是美國對台灣朋友表達承諾的象徵。

總統府發言人黃重諺16日表示，尊重美方在相關事務上的安排，府方沒有進一步評論。

AIT發言人游詩雅（Sonia Urbom）則說，依AIT現址慣例，AIT的人力將與地方當局合作，共同維護內湖新館的安全，但「我們無法公開討論維安的細節」。1060217

(中央社)