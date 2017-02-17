婦聯會喊冤 總統府：無關政治傾軋
行政院不當黨產處理委員會調查國民黨及其附隨組織，婦聯會成為標的之一，婦聯會透過媒體喊冤。總統府發言人黃重諺今天說，落實轉型正義，並非針對一人一黨，也無關政治傾軋。
聯合報報導，婦聯會主委辜嚴倬雲表示，婦聯會工作是照顧貧病殘障、需要幫助的老百姓，如今卻面對政府圍攻，她要為婦聯會「喊冤」，她與多數幹部都是無黨籍，沒有任何政黨可以控制該會的人事、財務或業務經營。而外界所稱的「勞軍捐」，其實是進出口商業同業公會的捐款，不是國家的稅捐。
總統府發言人黃重諺今天指出，不當黨產的處理，乃至於轉型正義的落實，是國家在民主鞏固、深化過程中最重要的基礎工程，更是國人高度期待。
他說，無論在制度上的改革、政策上錯誤的導正，把屬於人民的公義與資產還歸人民，這些都是國家轉型正義落實的目的，舉世皆然，並非針對一人一黨，也無關政治的傾軋，過程中，期待所有朋友一起來努力。1060217
(中央社)
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