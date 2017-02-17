防禽流感 新北禁售非一次性容器蛋類
新北市政府市場處今天表示，預防禽流感，全體動員調查公有市場及攤販集中區，其蛋類、貨源合法性，並加強宣導禽肉衛生，禁止販售非水洗，及非一次性容器的蛋類商品。
新北市市場處長謝俊隆表示，禽流感疫情爆發後，每天都派人員到板橋湳興市場、汐止黃昏市場等地，宣導防疫政策，調查禽肉、雞蛋須有合格來源。
謝俊隆表示，與攤商訪談瞭解，一般禽肉攤商都有冷凍設備，因應禽流感的防疫政策，前幾天應該還會有庫存的禽肉可銷售3天，賣完後，也可販售其他產品。
謝俊隆呼籲民眾，避免購買來路不明的禽肉類產品，並鼓勵多以畜肉類（牛、羊、豬）等替代禽肉類，從不同肉類攝取足夠蛋白質。
市場處要求攤商販售具合格標章的禽肉品，並通報查緝攤商販賣活禽或私宰屠體，持續於38座公有市場進行消毒。
市場處說，基於預期心理，土雞等部分肉品價格，上漲0.5%，已要求各公有市場自治會宣導，勿以市場貨源不足為由，哄抬物價、引進來源不明之商品或販售私宰禽類。
汐止區黃昏市場自治管理委員會主委蘇瑞德表示，市場共有6攤販售生禽肉，每攤每天約銷售30隻雞鴨。他說，「防範禽流感是政府的政策，業者會配合。」
蘇瑞德表示，業者都會有冷凍庫庫存從屠宰場運來的禽肉。他說，自己是販售熟食，也有大型的冷凍庫因應所需，不至於受影響。至於小型冷凍庫禽肉業者，可搭配其他的滷豬肉、小菜、紅燒肉等。
新北知名的雲林鵝肉城海鮮餐廳表示，禽肉禁宰、禁運，雖會影響食材來源，但會婉轉告訴消費者，可改選其他海鮮與肉類等菜色。
餐廳吳姓經理表示，每天需要的鵝肉，從產地雲林直送，食材沒有冷凍，一天大約需10多隻生鮮鵝肉，不過，餐廳還有許多菜色可以供選擇。1060217
(中央社)
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