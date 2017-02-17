兩岸藝術家紐約重繹藝術作品

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兩岸旅美藝術家蘇育賢、武雨濛今晚聯袂在紐約舉辦「A Disappearing Act」展覽，以重建、再現概念，透過文獻研究考證，重建藝術史上未被完整保存或曇花一現的作品。

駐紐約台北文化中心贊助亞洲文獻庫（Asia Art Archive in America）、三角藝術協會（Triangle Arts Association）舉辦這項展覽，今天起展至27日，2月23、27日還安排2場藝術家對話講座。

現為紐約獨立策展人蘇育賢，畢業於台南藝術大學造型藝術研究所，這次演繹實驗劇場先驅黃華成於1965年首次、也是唯一演出的單幕劇「先知」。事隔51年後，蘇育賢還找回當年演員莊靈、劉引商回到原場地耕莘文教院，以雙頻道錄像形式重新詮釋。

來自北京、先後獲香港城市大學創意媒體學院學士、美馬里蘭藝術學院碩士的武雨濛，重建的作品則是韓裔美籍藝術家Theresa Hak Kyung Cha生前未完成的影片「White Dust from Mongolia」，以影像、雕塑、裝置、光影配置等媒介重新詮釋原作。

蘇育賢表示，黃華成的「先知」從未真正被演繹，力邀當年演員莊靈、劉引商回到現場，2016年重演當年「缺席」的劇作，並完成拍攝。時隔如此久，除重新理解黃華成在故事外的敘事外，也試著再次詮釋它的作品「缺席」。

武雨濛希望作品還原當初的結構和氛圍，並能讓觀眾感受到、看到分鏡表中角色的記憶脈絡，體會作者隱藏在日常繪畫、寫作、拍片背後的潛意識，透過情感、雕塑，進而轉化為重新詮釋原作的新語言。

亞洲文獻庫主席Jane DeBevoise、三角藝術協會執行長Laurel Ptak、台北文化中心主任游淑靜、策展人莫小菲等人今晚皆出席開幕酒會。1060217

(中央社)