防疫突擊 高市查獲雞隻私宰場

我要評比

捍衛民眾禽肉消費安全，高雄市農業局今天加強查緝私宰，聯合查緝小組今天在大寮區一處鐵皮屋查獲1起違法家禽案，已彙整資料證物要移請防檢局裁罰。

今天起全國禁運及禁宰土雞和鴨鵝等禽類，高雄市同時加強私宰禽類的查緝，農業、衛生、環保等單位清晨會同農業委員會動植物防疫檢疫局，在大寮區一處鐵皮屋查獲違法屠宰家禽案，當場有雞隻屠體20隻，依法全數沒入並送化製銷毀，後續將依「畜牧法」裁處。

農業局指出，為防範禽流感，2月17日0時起全國家禽禁止移動（除室內飼養直送屠宰場的白肉雞及洗選蛋外）、屠宰場休宰7天。

農業局表示，這是今年來查獲的第一起私宰禽場，現場發現屠宰設備簡陋且環境髒亂不堪，已屠殺的雞隻任意放置，且業者是未經申請經營許可，農業局在查獲違法屠殺雞隻，當場噴灑改質劑，破壞商品，以免業者再轉售。

農業局說，目前還掌握多家民眾檢舉非法私宰場，近日會再展開稽查行動，打擊不法。

違法現宰活禽，將依「畜牧法」最高處新台幣10萬元罰鍰，再犯者也可處1年以下有期徒刑，或併科10萬元罰金，呼籲業者切勿以身試法。1060217

(中央社)