美媒：美不改一中仍可深化與台關係
美國總統川普與中國國家主席習近平通話，確認「一中」政策。「華爾街日報」評論川普的台灣牌議程，提出軍售、挺台參與國際組織等建議，在不改變一中下，深化與台灣的關係。
這篇刊載在「回顧與展望」（Review and Outlook）未具名專欄文章：「川普的台灣牌議程」（A Trump Agenda for Taiwan），認為川普仍有多項工具可以強化與台灣的民主及戰略夥伴關係。
文章提及，依據1979年台灣關係法，美國可提供防衛性武器給台灣。川普新政府應透過每年台美年度檢討需求，建構更穩定軍售平台。相對於台灣的潛艦需求，美方是否權衡提供較不昂貴又可快速交貨，也不容易遭受中國攻擊，諸如地雷及飛彈系統等。
至於美台軍事交流方面，對美軍太平洋司令哈里斯（Harry Harris）將是適合任務。「國防授權法案」也同意雙邊進行威脅分析、軍力規畫、情報及聯合演訓。
評論還建議提升美台外交交往，包括美部長級官員訪台，以及台灣的部長級尊嚴地前往華府會見對等官員。而美方也應協助台灣參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）等。
另外在貿易領域，台灣出口嚴重依賴大陸將威脅台灣的政經自治，台美應盡速完成停擺許久的雙邊經貿協定。美國也應敦促一些友善國家與台灣簽定類似協定，尤其是日本、澳洲。
評論文認為，儘管中國大陸依舊會抗議，但這些倡議或舉措都符合「一個中國」政策。1060217
(中央社)
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