陳庚金喊能撈就撈 總統府訝異
媒體報導，前行政院人事行政局長陳庚金高喊推翻政府，呼籲現職軍公教「能撈就撈」。總統府說，很訝異這是出自一位資深、曾經主管政府人事制度的前官員口中。
媒體報導，蔡政府決心推動年金改革，儘管民調顯示獲得多數民意支持，但仍引來全國公教軍警暨退休人員聯合總會強烈反彈，昨日會員大會上，曾任行政院人事行政局長的國民黨中評會主席團主席陳庚金帶頭高喊推翻政府，甚至呼籲現職軍公教「能撈就撈」、「能混就混」，「大家來拖垮這個政府」，獲台下熱烈迴響。
總統府發言人黃重諺今天受訪時，反問「他（陳庚金）是在講海鮮嗎？」。
黃重諺說，年金制度改革的目標是要確保每一位國民都能有擁有安心而有品質的退休生活，經濟安全無虞，也讓國家有限的資源能夠公平並且永續的照顧到每一個人，國人都高度期待年金改革的成功。
他說，對於接下來年金改革方案的討論，政府各部門都很積極準備，務必讓社會各界對年金改革的目標、方向及影響有正確而清楚的了解，避免不實的傳言，造成不必要的爭議，影響年金改革的推動。
黃重諺說，討論過程中，期待並且歡迎社會上每一種對於年金改革的意見、想法都能充分討論，完整溝通，讓制度的革新更加成功。
他說，「至於這樣（陳庚金）的發言，我想並不值得評論。我們也很訝異這是出自一位資深、曾經主管政府人事制度的前官員口中」，他相信，不會有人認同這代表絕大多數認真在工作崗位上的所有軍公教同仁。1060217
(中央社)
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