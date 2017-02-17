印尼船員金門燒燙傷，外海緊急送醫治療

42歲印尼船員焊接時不慎灼傷，消防人員緊急用生理食鹽水降溫。（金門消防局提供）

5％表面積2度燒燙傷的印尼籍船員，由消防人員攙扶緊急送醫。（金門消防局提供）

1名印尼籍船員今（17）日上午在停泊於金門料羅港外海的貨輪上進行焊接施工時，不慎遭瞬間爆裂的火花和高溫灼傷，造成頭、臉部和脖子5％表面積的2度燒燙傷，縣消防局據報將他緊急送醫，所幸沒有生命危險。

這名在「長宏輪」上工作的印尼籍男性42歲船員，上午在料羅港外船上進行焊接施工，疑因遭瞬間迸發的高熱及火花波及灼傷，不斷痛苦哀號，嚇壞在場其他船員。

縣消防局據報立即聯繫金門醫院做好燒燙傷急救準備，並派遣金湖消防分隊救護人、車趕至，先用生理食鹽水降溫和移除多餘衣物，再以無菌燒燙傷包包紮覆蓋防止感染，同時用氧氣面罩給氧和進行保暖，確保他平安送達醫院治療。

縣消防局提醒民眾進行類似工作時，應注意有無齊全安全防護裝備，若遇到同樣燒燙傷案件，應依燒燙傷急救5部曲「沖→脫→泡→蓋→送」原則進行處置。如因傷勢嚴重出現水泡，切勿逕自挑破水泡，以免感染傷口；也不可盲從民俗療法在患處塗抹牙膏或不明藥物，以免延誤治療時機。

(中時)