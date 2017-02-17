《屌絲》編劇偷吃美女作家 原配怒揭小三赤裸開房照
曾參與知名陸劇《屌絲男士》第4季的已婚編劇「三體針眼畫師」（本名汪俊）疑似偷吃90後美女作家「普二丁」被抓包，讓大老婆今(17日)凌晨憤怒登入丈夫微博，公開兩人偷情開房鐵證，怒嗆小三：「搶人老公搶人爸爸好玩嗎？」
大老婆不甘編劇丈夫與小三偷來暗去，今日公開小三數張裸照與開房紀錄，怒嗆小三「有顏有錢有身份的普二丁，和他睡一百多塊的漢庭不委屈自己嗎？床單可髒了！」、「93年的知名女作家，請問妳看上已婚已育醜男哪兒？搶人老公搶人爸爸好玩嗎？」「渣男小三咱們一起死一死吧」等話。
大老婆委屈透露，自己苦苦挽回丈夫多日，卻換來丈夫無情拉黑，還跑到小三家裡找小三，沒道理只有自己一個人心痛、一個人死，乾脆公開小三身分與不倫戀鐵證，同歸於盡。
事後普二丁也在微博寫下：「惡莫大於膚淺，無論什麼，領悟了就是。」但目前雙方PO文皆已刪除；據悉，普二丁與三體針眼畫師交往前，並不知道對方的已婚身分。
(中時電子報)
關鍵字：屌絲男士、
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