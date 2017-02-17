高階警官異動 方仰寧返任北市警局主秘

曾為中正一分局長的方仰寧（右），在此次調整重返北市。（本報資料照片）

警政署下午發布70多人的高階警官異動，台北市警局各有12個重要職缺調整，其中曾任中正一分局長，歷經太陽花學運抗爭的屏東縣警察局局長方仰寧，因獲市長柯文哲賞識，在此次調整中重返北市，升任台北市警局主任秘書。

台北市警察局此次高階警官異動如下：

1. 本局副局長陳銘政調警政署警政委員

2. 臺中市警局督察長張傳忠調本局副局長

3. 本局主任秘書邱寬愉調南投縣警局局長

4. 屏東縣警局局長方仰寧調本局主任秘書

5. 大安分局分局長薛文容調基隆港警總隊總隊長

6. 松山分局分局長吳坤旭調保安總隊副總隊長

7. 中正第二分局分局長楊鴻正調大安分局分局長

8. 文山第二分局分局長楊哲昌調中正第二分局分局長

9. 後勤科科長廖材楨調文山第二分局分局長

10. 士林分局分局長黃永志調松山分局分局長

11. 文山第一分局分局長黃炳訓調士林分局分局長

12. 秘書室主任吳進宗調文山第一分局分局長

(中時)