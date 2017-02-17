高階警官異動 方仰寧返任北市警局主秘
警政署下午發布70多人的高階警官異動，台北市警局各有12個重要職缺調整，其中曾任中正一分局長，歷經太陽花學運抗爭的屏東縣警察局局長方仰寧，因獲市長柯文哲賞識，在此次調整中重返北市，升任台北市警局主任秘書。
台北市警察局此次高階警官異動如下：
1. 本局副局長陳銘政調警政署警政委員
2. 臺中市警局督察長張傳忠調本局副局長
3. 本局主任秘書邱寬愉調南投縣警局局長
4. 屏東縣警局局長方仰寧調本局主任秘書
5. 大安分局分局長薛文容調基隆港警總隊總隊長
6. 松山分局分局長吳坤旭調保安總隊副總隊長
7. 中正第二分局分局長楊鴻正調大安分局分局長
8. 文山第二分局分局長楊哲昌調中正第二分局分局長
9. 後勤科科長廖材楨調文山第二分局分局長
10. 士林分局分局長黃永志調松山分局分局長
11. 文山第一分局分局長黃炳訓調士林分局分局長
12. 秘書室主任吳進宗調文山第一分局分局長
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。