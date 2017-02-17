2017台中春季國際旅遊大展 快來新竹館

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新竹縣政府率領縣內優質廠商，參加「2017台中春季國際旅遊大展」，縣長邱鏡淳（左二）邀請大眾到旅展搶好康，趁連假遊新竹。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府率領縣內優質廠商，參加「2017台中春季國際旅遊大展」，縣長邱鏡淳（左三）邀請大眾到旅展，品嘗新竹好滋味。（新竹縣政府提供）

2017台中春季國際旅遊大展即日起在中時國際會展中心開展，新竹縣政府帶領縣內25家觀光旅遊、伴手禮優質廠商參展，旅展期間消費滿300元可抽獎，獎項多達500個以上，旅展中還有下殺5折的住宿、門票伴手禮優惠，新竹縣長邱鏡淳昨參加開幕，力邀大眾逛攤位編號A567的新竹館，利用連假暢遊新竹。

新竹縣政府配合中央打造「國家級台三線客庄浪漫大道」，此次新竹館也融入國際藝術大師林舜龍在新竹的作品峨眉的「茶籽屋」、寶山的「種子星球來作客」，還有竹編藝術家范承宗在芎林的作品「旁邊」，作為設計舞台的意象。

邱鏡淳指出，連續假期接踵而來，民眾可以逛旅展、搶優惠，為自己安排一場親近山、海、湖的新竹輕旅行。

新竹館參展業者分為觀光旅遊、伴手禮類，包含新竹縣觀光民宿協會、新竹縣旅館商業同業公會、新竹喜來登大飯店、新大竹北商旅、新竹縣農會、欣欣製茶廠、小叮噹科學主題樂園，以及裕大農業生技股份有限公司、李記醬園、不老居休閒農園、隆源餅行、怡農茶園、哈客愛食品有限公司、竹林養身村、沙坑紅寶、黃記粄條、台富行、鑫香製油、豆之味豆腐坊、木酢達人、得趣堂、湖口老街第二代、花語烘培工坊、峨眉茶行等，均在參展之列。

新竹縣觀光民宿協會、新竹縣旅館商業同業公會宣布，旅展期間到新竹館索取優惠宣傳單，憑單可享有9折優惠，欣欣製茶廠推出東方美人茶、蜜香紅茶茶葉，優惠價500元；木酢達人旅展期間全面8折，小叮噹科學主題樂園門票，全票原價500元，旅展期間只要280元，台中春季國際旅遊大展即日起至20日止。

(中時)