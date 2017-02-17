坐姿彈力操運動治療 3招強化長輩肌力
南投縣老年人口比例居全國第3，長輩如果身手靈便，就是兒孫的福氣！南投醫院推動「坐姿彈力操」運動治療，坐著運動增加安全感，避免跌倒，還可增強肌力。
南投醫院復健科主任周建文表示，長輩們常因為骨折、肌力退化、關節疼痛或失智等因素，而變得不良於行，久而久之，依賴輪椅代步，更嚴重者甚至會長期臥床，如能早期接受運動治療，可避免種情形發生。
物理治療師吳琦淵表示，坐姿運動可以避免因為下肢肌力或是平衡不良，而有跌倒的風險；彈力帶則是提供肌力訓練，穩定關節與伸展肢體，彈力帶價格便宜，可視能力挑選阻力（顏色越深的彈力帶，阻力越重），非常適合長者在家裡，或是在照護機構使用。
吳琦淵說，坐姿彈力操有3個動作：
1.盤古開天，雙手握彈力帶兩端，手肘打直向上與肩同寬，眼睛向上看天花板，腰背挺直；兩手向外用力拉緊彈力帶，至最緊時，撐15秒後放鬆，動作重複10次，過程切勿憋氣。
2.內外夾攻，先將彈力帶兩端打結，套至兩大腿靠近膝蓋處，將兩腿用力將彈力帶撐開，至最緊時撐15秒鐘後放鬆，重複10次；然後， 握住彈力帶兩端，或是綁在輪椅扶手處，套在大腿靠近膝蓋處。大腿向內用力，至最緊時撐15秒鐘後放鬆，重複10次。
3.蹬多利多，膝蓋彎曲，雙手握住彈力帶兩端，中央處套在腳底，用力蹬直，至最緊時撐15秒鐘後放鬆，重複10次。
(中時)
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