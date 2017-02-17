不怕沒雞肉吃 花蓮營養午餐冷凍雞肉數量無虞

不受7日全國家禽禁宰禁運影響，花蓮教育處長劉美珍指出，冷凍禽肉類品無餘，雞肉還是吃得到的！（張祈翻攝）

不受7日全國家禽禁宰禁運影響，花蓮教育處長劉美珍指出，冷凍禽肉類品無餘，雞肉還是吃得到的！（張祈翻攝）

每月第一周的星期二是固定的「雞腿日」加菜，這波禽流感風暴尚未對學校營養午餐造成衝擊，禁運期間仍舊吃得到雞肉。（張祈翻攝）

禽流感疫情延燒，農委會發起的突襲式的7日全國家禽禁宰禁運，讓不少攤販怨聲載道，全台籠罩在禽流感陰影，而花蓮縣學生營養午餐也在禁運首日警慎把關菜單，教育處長劉美珍指出，僅有一家因進口西部雞蛋需更改菜單，冷凍禽肉類品無餘，雞肉還是吃得到的！

劉美珍表示，基於成本考量，花蓮縣內營養午餐禽肉類選用國外進口的冷凍雞肉，並沒有在這波禽流感風暴中，為謹慎起見，今天一早仍緊急與四家合作廠商確認7天菜單，目前僅有選用西部雞蛋的華御廠商受限這波7日禁運，稍作菜單的更改並無其他大礙。

「一月一次的雞腿日不受影響！」劉美珍說，花蓮的學童很幸福，每月第一周的星期二是固定的「雞腿日」加菜，這波禽流感風暴尚未對學校營養午餐造成衝擊，禁運期間仍舊吃得到雞肉，目前也會集營養師嚴格把管，要求廠商將蛋品、禽肉煮到完全熟食，若不幸傳出肉品疫情，更換其他肉類即可，影響不大。

(中時)