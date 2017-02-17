雲林縣東勢鄉農會延後改選

雲林縣副議長蘇俊豪（中）率會員到東勢鄉農會抗議，才迫使農會提供候選人選舉人名冊，他並強力主張為了公平性，應延後選舉，縣府從善如流宣布延後到3月4日選舉。（許素惠攝）

基層農會19日即將改選，但是雲林縣府宣布東勢鄉農會延後至3月4日選舉，主因係考量選舉公平性，依選舉時程在選舉人名冊部分，早應於農曆春節前元月26日就該提供代表候選人申請，但該會卻一直拖延到2月10日才讓候選人取得。

縣農會輔導科長蔡蘭芬指出，按照規定，整體選舉作業時程，登記參選的候選人如果審核通過備查，農會應在上月19日就提供選舉人名冊給候選人，若有複查則遲至1月26日提供，可是東勢鄉農會卻一直拖延到2月10日才提供候選人選舉人名冊，嚴重影響選舉公平性，希望以延後選舉予以補救。

(中時)