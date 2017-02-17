快出去曬太陽！包太緊、過度防曬讓你缺乏維生素D

整天包緊緊，讓皮膚照不到紫外線，沒辦法合成維生素Ｄ，也會造成身體不適。(圖/康健雜誌提供)

冷氣團走了氣溫逐漸回暖，快出去曬曬太陽！人體通過皮膚接觸陽光，能產生維生素Ｄ，《英國醫學期刊》就有一篇研究報告指出，使用維生素D補充劑讓英國人每年少了300萬起感冒病例。

冬季原本就是人體維生素Ｄ低下和不足的時節，除了陽光本來就少，整天包緊緊，也讓皮膚照不到紫外線，沒辦法合成維生素Ｄ。美國哈佛公衛學院營養學系教授威力特（Walter Willett）曾進行大型調查研究，追蹤超過12萬人後發現， 多達60％受試者在冬季體內維生素D不足。

除高緯度國家之外，像日照旺盛的泰國、中東地區，也有類似問題，初步分析可能是 因過度防曬、張傘或戴面紗，阻隔紫外線照射皮膚，人體自行製造的量不夠；另外像工作日夜顛倒、長期臥床也會妨礙維生素Ｄ生成。

維生素Ｄ能促進小腸吸收鈣質和磷酸鹽，也有調節骨骼生長的作用。一般認知中，缺少維生素Ｄ會使人沒辦法從食物吸取足量的鈣，這時人體不得不釋出骨骼中的鈣質，以維持其他生理活動（例如肌肉收縮)，骨骼會變脆，且拖慢健康新骨生成的速度。

目前已知維生素Ｄ和皮膚疾患如乾癬、角質病變；心血管疾病如心肌梗塞、中風、充血性心臟衰竭、動脈粥狀硬化等有關。維生素Ｄ也因介入免疫細胞成熟過程，若長期缺乏很可能導致免疫力下降，容易被細菌和病毒乘虛而入。

非營利科學組織美國醫學研究所建議，理想的血清維生素Ｄ濃度應介於每毫升20到50毫微克之間。而根據衛福部「國人膳食營養素參考攝取量」第七版，未滿1歲幼兒每日足夠攝取量是10微克，1～50歲5微克，51歲以上10微克。懷孕和哺乳中的女性要補充多些，每天10微克。如果想更精確知道自己需要的量，可請醫生做血液檢測。

飲食中也可補充維生素Ｄ。乾香菇、優格、蛋黃、豬肝、強化牛奶、魚肝油都是好的來源；另外蝦子、牡蠣，魚類如鮭魚、鱈魚、比目魚等也富含維生素D。

也有人服用維生素Ｄ補充劑，但務必避免吃過量，濃度太高也會「中毒」，造成噁心、嘔吐、皮膚搔癢、食慾不振等症狀，最嚴重的是鈣質將大量沉積在血管壁和腎臟等處，提高血管硬化和腎組織損傷的風險。最好先向營養師諮詢，再決定自己要補充多少劑量。

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(中時電子報)