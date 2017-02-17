憂陸19大後將轉趨強硬 蘇起籲兩岸重啟對話

前國安會秘書長、台北論壇基金會董事長蘇起。（圖/中央社）

前國安會秘書長、台北論壇基金會董事長蘇起，於今日（2/17）接受中時集團聯合專訪時，呼籲台灣的蔡政府應盡快恢復與大陸之間的對話和溝通管道。他認為，被稱為「知台派」的習近平，為求繳出「成績單」，恐將於下半年召開的中共十九大會議（中國共產黨第十九次全國代表大會）後，讓對台方針轉趨強硬。若台灣不在此時尋找到雙方互信的基礎，未來恐怕將更難處理。

將在十九大進入第二任期的習近平，也將在這個任期內，迎來中共建黨的第一個百年（1921-2021），蘇起董事長認為，習在第二任期內，勢必有來自內部要求他調整對台方略的壓力，為了繳出不一樣的成績單，大陸恐怕將轉趨強硬，並提前有計畫地處理台灣議題。讓他這個「知台派」的領導人，能在如此重要的時間點，對台取得更優於先前幾代的成績。

2012年召開的中共十八大，習近平正式上台。今年下半年將迎來十九大。（圖/中新社）

前國安會秘書長蘇起在專訪指出，習近平恐怕將在今年十九大後，對台立場轉趨強硬。（圖/新華社）

然而兩岸政府隨著去年520蔡政府上台後，加上一通「英川通話」，讓雙方互信的基礎陷入崩解的狀態，面對大陸，我方不只逐漸失去主動權和談判籌碼，如今的蔡政府更處於「不做事」的態度，上任至今幾乎所有項目處於停擺狀態。但如今的大陸已非吳下阿蒙，其手上有太多能進行恐嚇與制裁的手段，蘇起董事長擔心，像近日熱門的美國擬派陸戰隊駐守在台協會（AIT）一事，就很有可能成為「小題大做」的衝突點之一。

至於被問到大陸涉台系統換人的議題，蘇起董事長認為，原中國社會科學院台灣研究所所長周志懷卸任，應該只是單純地年紀達到退休門檻。而新接任所長的楊明杰，原本是中國現代國際關係研究院副院長，專攻亞太安全與軍事，顯示大陸官方有意調整過去涉台系統的大方向。抽離既有對台有「情感」的系統，改以外來的國際關係通才處理對台方針，恐怕將讓周前所長的鴿派主張，轉為全然以大陸自身利益和戰略出發的主張，台灣不能忽視這一塊。

面對當前台海的困境，蘇起董事長亦提醒蔡政府，別一廂情願地認為美、中兩大國會真的「重視」台灣的聲音或感受，美國新總統川普（Donald Trump）是個商人，他絕不會為了台灣和大陸鬧翻，反觀一中政策或台灣本身，都可能變成他與大陸之間的籌碼。如今的兩岸政府，如何從「鬥」轉為「和」，將是台灣未來真正要努力的目標。

(中時電子報)