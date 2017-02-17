2017新竹茶花設計展 快揪團到青草湖
新竹市青草湖景色美不勝收，是許多民眾放鬆的好去處，恰巧近日茶花盛開，市府與新竹市茶花園藝研究學會，共同辦理「2017新竹茶花設計展」，即日起至19日止，在青草湖盛大舉辦，以「艷遇-青草湖」為主題，讓民眾賞花又賞景，凡拍照上傳粉絲專頁，即可獲得茶花苗，數量有限快把握機會。
市府表示，邀請新竹市花藝設計學會與玻璃工坊，首次結合新竹2大特色產業「玻璃」、「茶花」，將在現場製作精緻的玻璃藝品，再插上嬌豔的茶花，推出嶄新意象，台另大生物資源暨農學院實驗林管理處，也共同發表「茶花的幸福果醬-新那蒙辛蒂茶花果醬」，民眾嘗後更是讚不絕口。
設計展即日起至19日止，在青草湖立體停車場3樓舉辦，市府表示，青草湖是是新竹市8大景之一，無奈位於客雅溪中段，因上游水土保持工作未做好，導致湖區淤積嚴重，去年已清淤完成，並整建青草湖停車場，結合茶花園藝研究學會，舉辦茶花設計展，帶動青草湖觀光。
茶花園藝研究學會說，展覽期間只要拍照上傳至新竹茶花設計展粉絲專頁，將獲得精心準備的茶花苗供民眾索取，數量有限送完為止，相關活動可至新竹茶花設計展粉絲專頁查詢。
(中時)
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