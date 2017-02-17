泰安櫻花季周日起跑 將進行交管

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泰安櫻花季將於19日起跑，目前開花3成已吸引許多民眾搶先一睹櫻花風采。（陳淑娥攝）

泰安櫻花季將於19日起跑，目前開花3成已吸引許多民眾搶先一睹櫻花風采。（陳淑娥攝）

台中市后里區泰安櫻花季19日登場，目前開花約3成吸引遊客先睹為快，大甲警分局為維持賞花品質，將進行交通管制，泰安老街至泰安國小為行人徒步區，禁止車輛通行，並呼籲民眾至新泰安火車站搭乘接駁公車，以免塞車之苦。

全台最美麗派出所－泰安派出所旁種植許多八重櫻，柔美浪漫的櫻花點綴莊嚴肅穆的日式警所建築，湧入大批遊客前來朝聖；里長江慶南指出，派出所周圍約有200棵櫻花，目前開花3、4成，不少民眾已迫不及待搶先一睹櫻花風采。

大甲警方指出，泰安櫻花季19日起跑至3月5日結束、為期15天，櫻花季期間，泰安老街至泰安國小為行人徒步區，禁止車輛通行，開放堤防路及重劃東路等路段路邊免費停車，另於福興路新規劃一處停車場供遊客停放。

警方表示，每年櫻花季賞櫻人潮絡繹不絕，今年投入約400人次警力維持周邊交通順暢，為避免塞車之苦，建議民眾至新泰安火車站搭乘接駁公車，每10分鐘發車一班十分便民，歡迎多加利用。

(中時)